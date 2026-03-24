Pagamenti digitali in crescita Agrigento tra le province che accelerano | +37,9% nel 2025

L’Italia corre verso il digitale e anche Agrigento segue il passo. Nel 2025 i pagamenti senza contanti registrano una crescita significativa su tutto il territorio nazionale e la provincia agrigentina si colloca tra quelle con l’aumento più rilevante segnando un +37,9% nelle transazioni cashless. È uno dei dati che emerge dall’Osservatorio Europa cashless di SumUp che fotografa un cambiamento ormai strutturale nelle abitudini di consumo e nelle modalità di pagamento. L’Italia, con un incremento del +26,7%, si posiziona al terzo posto in Europa dietro solo a Bulgaria e Svezia confermando una diffusione sempre più capillare dei pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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