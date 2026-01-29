Lo sport in Italia continua a crescere, coinvolgendo ormai 38 milioni di persone attive. Secondo il rapporto presentato oggi, il settore vale 32 miliardi di euro, rappresentando l’1,5% del Pil nazionale. Si tratta di un settore che spinge l’economia, crea posti di lavoro e contribuisce al benessere sociale del Paese. La forza dello sport italiano si fa sentire sempre di più, portando avanti un motore che muove l’Italia sotto vari aspetti.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Lo sport italiano è sempre più in crescita, un motore che muove l'Italia tra economia, lavoro e benessere sociale che genera 32 miliardi di euro di valore aggiunto e vale l'1,5 % del Pil, contando 38 milioni di italiani attivi. È quanto emerge dal Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, giunto alla sua terza edizione, che offre un quadro aggiornato e sistemico del contributo dello Sport al Paese, analizzandone il valore economico, la domanda di pratica sportiva, lo stato delle infrastrutture e l'impatto sociale degli investimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapporto Sport 2025, settore in crescita vale l'1,5% del Pil e conta 38 milioni italiani attivi

