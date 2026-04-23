Un dato di appena 3,1% rappresenta il rapporto tra deficit e Pil del Paese, un numero che spesso passa inosservato ma che ha implicazioni rilevanti per la gestione economica nazionale. Questo valore, molto vicino ai limiti stabiliti dall'Unione Europea, solleva dubbi sulla validità dei parametri adottati nel patto di stabilità, ormai considerato da molti come meno adeguato alle esigenze attuali.

C'è un numero minuscolo, quasi invisibile, che però pesa come un macigno sulla traiettoria economica del Paese: 3,1%. Un decimale sopra la soglia, un soffio oltre il limite fissato dalle regole europee. E tanto basta perché l'Italia resti dentro la procedura per deficit eccessivo. Non è solo una questione tecnica. È politica economica allo stato puro. Si potrebbe pensare che uno 0,1% sia irrilevante. Non lo è affatto. Nella logica del Patto di stabilità dell'Unione Europea, il 3% non è una semplice indicazione, è una linea di confine netta. Sopra, sei sotto osservazione. Sotto, sei formalmente in regola. Il risultato è un paradosso tipicamente europeo: una differenza minima nei numeri produce una differenza massima nelle conseguenze.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapporto deficit/Pil, il “decimale” e quel Patto Ue senza più senso

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