Bocciatura dell' Eurostat rapporto deficit-Pil al 3.1% | l' Italia resta sotto la procedura Ue
Eurostat ha aggiornato le stime sul rapporto tra deficit e PIL dell'Italia, fissandolo al 3,1% per il 2025, rispetto al 3,4% previsto per il 2024. Questa percentuale indica che il Paese rimane sotto la soglia stabilita dall’Unione Europea per la procedura di disavanzo eccessivo. La bocciatura dell’Eurostat conferma la permanenza dell’Italia in questa procedura, evitando potenziali sanzioni o richiami ufficiali.
Eurostat stima il rapporto deficitPil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo. Il debito pubblico: tutti i dati Secondo prima notifica di Eurostat sui conti pubblici dello scorso anno, il debito pubblico italiano sale al 137,1% del pil nel 2025 dal 134,7% del 2024, attestandosi al secondo posto in Ue dopo la Grecia; in valori assoluti sale da 2.967 mld a circa 3.096 miliardi. La spesa pubblica passa dal 50,4% al 51,2%. Le entrate dal 47% al 48,1%.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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