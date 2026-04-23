Rapporto deficit Pil ancora sopra il 3% ma Meloni ostenta ottimismo e chiede una mano all’Ue

Ieri il ministro dell'Economia ha presentato i dati dell'Eurostat, sottolineando che il rapporto tra deficit e Pil rimane sopra il 3 per cento. Durante la conferenza stampa ha fatto riferimento a possibili scenari negativi e ha menzionato la possibilità di un superamento del limite di bilancio da parte dell’Italia. Nel frattempo, il presidente del Consiglio si è mostrato ottimista e ha chiesto l’aiuto dell’Unione Europea.

Ieri l’Eurostat l’ha certificato:il rapporto deficitPil dell’Italia non è sceso sotto la fatidica soglia del 3%, restando a3,1%. Questo significa una crescita del prodotto interno lordo rallentata per i prossimi due anni, unaumento del debito pubblicoe soprattutto una procedura Ue nei confronti di Roma per disavanzo eccessivo. “Ah Giancà, e dai!Un po’ di ottimismo, facciamo gli scongiuri“. SecondoLa Repubblica, sarebbero queste le parole che il capo del governo avrebbe rivolto ieri al ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgetti. Quest’ultimo aveva infattisnocciolato in conferenza stampa i dati dell’Eurostat, tracciando velati scenari dicatastrofismoed evocando addirittura unosforamento in solitaria del bilancio da parte dell’Italia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rapporto deficit/Pil ancora sopra il 3%, ma Meloni ostenta ottimismo e chiede una mano all’Ue Notizie correlate Rapporto deficit/Pil, il “decimale” e quel Patto Ue senza più sensoC'è un numero minuscolo, quasi invisibile, che però pesa come un macigno sulla traiettoria economica del Paese: 3,1%. Eurostat, rapporto deficit/Pil dell’Italia in calo al 3,1%: si resta sotto procedura UeL’Eurostat stimail rapporto deficit/Pil dell’Italia al 3,1% per il 2025, in diminuzione rispetto al 3,4% registrato nel 2024. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Italia: governo indica deficit-Pil al 3,1% e crescita allo 0,6%; Deficit ancora sopra il 3%: slitta l’uscita anticipata dalla procedura Ue; L'Italia e il deficit ancora sopra il 3% per 600 milioni. Giorgetti: forse agiremo da soli. Deficit/pil 2025 al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazione. Niente mani libere sulla spesa per la difesaNiente clausola di salvaguardia per la difesa: il governo Meloni non potrà aumentare la spesa in armi fuori dai vincoli europei ... ilfattoquotidiano.it Dfp, Giorgetti: deficit sotto 3% PIL entro quest'anno(Teleborsa) - Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/PIL sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3 per cento entro quest'anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un pro ... finanza.repubblica.it Il rapporto Deficit/Pil al 3.1 per cento è una brutta notizia per tutti. Per il Governo: non potrà fare una manovra elettorale (se non a debito) e sopratutto non potrà accedere al programma europeo Safe per avere 14 miliardi di euro (prestito a tasso agevolato) per - facebook.com facebook "Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/Pil sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3% entro quest'anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un profilo discendente. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest'anno, ciò consent x.com