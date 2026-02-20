Armato di pistola il volto coperto Irrompe alle Poste per rapinarle L’allarme lo fa fuggire a mani vuote
Un uomo armato di pistola ha tentato di rapinare le Poste di Sartirana ieri mattina alle 8.30, ma è scappato a mani vuote. Il ladro, con il volto coperto da una mascherina, è entrato nell’ufficio postale e ha minacciato il personale. L’allarme ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. L’uomo ha abbandonato il tentativo di furto senza riuscire a portare via nulla. Le indagini sulla scena continuano per identificare il responsabile.
Rapina fallita alle Poste di Sartirana ieri verso le 8.30. Un bandito è entrato nell’ufficio postale con il volto coperto dalla mascherina. Ha estratto una pistola per minacciare la direttice e un’impiegata. Ma immediatamente proprio le due donne hanno fatto scattare l’ allarme anti-rapina, che ha ottenuto l’effetto di far fuggire il malvivente senza bottino. Il rapinatore, appena si è accorto che era già stato attivato l’allarme, forse colto alla sprovvista dall’immediata reazione delle dipendenti delle Poste, non ha voluto correre il rischio di portare a termine il colpo e ha preferito desistere per darsi subito alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pistola in mano e a volto coperto, rapinano le Poste di Gargagnago: indagano i carabinieriQuesta mattina, in Valpolicella, due uomini armati sono entrati nelle Poste di Gargagnago, coperti e con il volto nascosto.
Leggi anche: Rapina sala slot armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma, in fuga con 7mila euroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rapina al negozio di cosmetici. Bandito armato di pistola minaccia le commesse e fugge col bottino; Rapinatore armato di pistola in azione, dopo il Conad un nuovo colpo; Paura sulla Casilina: rapinatore armato di pistola all'assalto della banca; Tentata rapina all’ufficio postale di Sartirana: l'uomo, armato di pistola, è stato messo in fuga dall’allarme.
Armato di pistola, il volto coperto. Irrompe alle Poste per rapinarle . L’allarme lo fa fuggire a mani vuoteSartirana Lomellina, la sirena attivata da direttrice e impiegata. Il bandito solitario ha abbandonato il piano ... ilgiorno.it
Ferì negoziante durante tentativo di rapina: ora rischia il processoRischia un processo il 34enne che, agli inizi del 2023, tentò di rapinare una concessionaria in via Poggiomarino a Scafati. La procura di Nocera Inferiore ne ha infatti chiesto il processo. salernotoday.it
Roma - Armato di machete, ha seminato il panico in strada; con sé, inoltre, aveva una pistola con matricola abrasa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Protagonista un 25enne tunisino senza dimora, che è stato arre - facebook.com facebook
Alex Pretty, l’uomo di 37 anni uccido dagli agenti dell’ICE a Minneapolis il 24 gennaio, non era armato. Quello che il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha dichiarato essere una pistola, era in realtà un telefono. Esattamente come per Renee Good, la x.com