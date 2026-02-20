Armato di pistola il volto coperto Irrompe alle Poste per rapinarle L’allarme lo fa fuggire a mani vuote

Da ilgiorno.it

Un uomo armato di pistola ha tentato di rapinare le Poste di Sartirana ieri mattina alle 8.30, ma è scappato a mani vuote. Il ladro, con il volto coperto da una mascherina, è entrato nell’ufficio postale e ha minacciato il personale. L’allarme ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. L’uomo ha abbandonato il tentativo di furto senza riuscire a portare via nulla. Le indagini sulla scena continuano per identificare il responsabile.

Rapina fallita alle Poste di Sartirana ieri verso le 8.30. Un bandito è entrato nell’ufficio postale con il volto coperto dalla mascherina. Ha estratto una pistola per minacciare la direttice e un’impiegata. Ma immediatamente proprio le due donne hanno fatto scattare l’ allarme anti-rapina, che ha ottenuto l’effetto di far fuggire il malvivente senza bottino. Il rapinatore, appena si è accorto che era già stato attivato l’allarme, forse colto alla sprovvista dall’immediata reazione delle dipendenti delle Poste, non ha voluto correre il rischio di portare a termine il colpo e ha preferito desistere per darsi subito alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

