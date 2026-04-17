Roma arrestato rapinatore seriale armato di pistola con volto coperto da un casco | tradito dalla voce

A Roma, un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso due rapine armate e di aver sottratto uno scooter. Durante le operazioni, è stato possibile identificarlo grazie alla voce, che lo ha tradito nonostante il volto coperto da un casco. L’uomo aveva già precedenti ed è stato fermato nel corso di un intervento di polizia.

I poliziotti hanno arrestato un 42enne per due rapine e lo hanno denunciato per il furto di uno scooter. Ha messo a segno due colpi a Roma, con il volto coperto e armato di pistola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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