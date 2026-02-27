Ripreso da telecamere mentre rapina anziana a Milano | arrestato egiziano

Un uomo di 26 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato a Milano dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre rapinava un’anziana. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei suoi confronti, collegandolo all’episodio di rapina che ha coinvolto una donna anziana.

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni donne anziane. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, lunedì pomeriggio, hanno notato l'uomo in via Santa Rita da Cascia angolo via Watt nei pressi della fermata dei mezzi pubblici, il quale si aggirava con fare sospetto prestando particolare attenzione a persone anziane in transito. I poliziotti hanno riscontrato le.

