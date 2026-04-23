Rapina alla Credit Agricole Napoli trovate due diramazioni nelle fogne | una porta a piazza Immacolata

Gli investigatori stanno esaminando le fognature di Napoli in relazione alla rapina avvenuta il 16 aprile presso una filiale della banca Credit Agricole. Durante le ispezioni sono state individuate due diramazioni nelle fogne, una delle quali si trova vicino a piazza Immacolata. Attualmente si stanno analizzando le possibili connessioni tra queste vie sotterranee e il punto di accesso utilizzato dalla banda del buco.

Investigatori e tecnici stanno esplorando le fognature di Napoli alla ricerca di indizi sulla banda del buco che ha rapinato la banca Credit Agricole il 16 aprile: trovate due diramazioni, ma c'è l'ipotesi sul possibile punto di accesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Proseguono le indagini sulla rapina da film alla Credit Agricole di Napoli. Trovati nel sottosuolo un generatore e gli attrezzi usati dalla banda per praticare il foro nel pavimento. I ladri sono fuggiti attraverso la rete fognaria. x.com