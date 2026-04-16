Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole ladri mascherati da attori fuggiti dalle fogne 25 gli ostaggi liberati - VIDEO

Nella giornata di oggi, a Napoli, si è verificata una rapina presso una filiale della banca Credit Agricole. La banda, composta da almeno tre persone, ha fatto irruzione all’interno dell’istituto e ha preso in ostaggio 25 persone tra clienti e dipendenti. Durante l’azione, i rapinatori sono stati descritti come mascherati, con alcune fonti che parlano di loro come attori mascherati che sarebbero fuggiti attraverso le fogne. Dopo ore di tensione, tutti gli ostaggi sono stati liberati.

La banda era composta da almeno 3 rapinatori e sono stati sequestrati ben 25 ostaggi, tra clienti e bancari, poi liberati attorno alle 15 dagli stessi rapinatori Nella giornata di oggi è andata in scena una rapina alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d'Oro, a Napoli, quartiere Aren.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ladri mascherati da attori fuggiti dalle fogne, 25 gli ostaggi liberati - VIDEO Notizie correlate Napoli, Arenella: rapina alla Credit Agricole. Criminali bloccati in banca. Ostaggi liberati. Video in direttaLa rapina è in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro zona Arenella. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente Lissner; Omicidio nel distributore di benzina: il capoclan Rea condannato all’ergastolo; L'autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia: rimozione ordigni. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina a Napoli, ultime news in diretta: prese di mira le cassette di sicurezza, ladri fuggiti da buco nella Credit AgricoleIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Sono in corso le ricerche dei banditi che questa mattina hanno rapinato la banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - facebook.com facebook Banco Bpm, il primo azionista Credit Agricole si sta muovendo con "grande saggezza" e può usare la sua quota nell'istituto guidato da Giuseppe Castagna in diversi modi: l'analisi di Stefano Caselli ( @sdabocconi), che non vede "una corsa a disegnare imme x.com