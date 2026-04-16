Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole 5 ladri mascherati da attori fuggiti dalle fogne 25 gli ostaggi liberati - VIDEO

A Napoli, una rapina si è verificata presso una filiale della banca Credit Agricole, coinvolgendo cinque uomini mascherati che sarebbero fuggiti dalle fogne. Durante l’azione, i rapinatori hanno preso in ostaggio 25 persone, tra clienti e impiegati. Successivamente, gli ostaggi sono stati liberati. Sono state diffuse immagini dell’evento e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

La banda era composta da 5 rapinatori e sono stati sequestrati ben 25 ostaggi, tra clienti e bancari, poi liberati attorno alle 15 dai carabinieri dopo una trattativa con i rapinatori Nella giornata di oggi è andata in scena una rapina alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d'Oro, a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, 5 ladri mascherati da attori fuggiti dalle fogne, 25 gli ostaggi liberati - VIDEO Notizie correlate Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ladri mascherati da attori fuggiti dalle fogne, 25 gli ostaggi liberati - VIDEOLa banda era composta da almeno 3 rapinatori e sono stati sequestrati ben 25 ostaggi, tra clienti e bancari, poi liberati attorno alle 15 dagli... Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogneIl terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di Credit Agricole: cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri con maschere da personaggi del cinema; I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Napoli, rapina ad una filiale di Credit Agricole: cosa è successoPer circa un'ora un gruppo di malviventi ha tenuto in ostaggio 25 persone, dopo aver fatto irruzione in una banca di piazza Medaglie d’Oro. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di liberare ... tg24.sky.it “Ci hanno chiuso in una stanza. Alcune persone si sono sentite male” Indossavano passamontagna con maschere di attori del cinema e impugnavano pistole. Gli ostaggi raccontano la dinamica della rapina avvenuta alla banca Credit Agricole di Napoli: https: facebook Rapina alla Credit Agricole di Napoli, banditi barricati all’interno con dipendenti e clienti (tre hanno accusato malore): panico al Vomero, carabinieri sul posto x.com