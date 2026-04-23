Rapina alla banca in piazza Medaglie d'Oro | pattugliamenti tra i locali fronte strada all'Arenella

Una rapina è avvenuta questa mattina in una banca situata in piazza Medaglie d'Oro. Le forze dell'ordine hanno avviato pattugliamenti tra i locali fronte strada all’Arenella, con particolare attenzione alla zona delle Case Puntellate. La conformazione dell’area ha portato le autorità a concentrare i controlli in quella zona, ritenuta potenzialmente favorevole per attività illecite. Nessuna informazione è al momento stata fornita sui responsabili o sui danni subiti dall’istituto di credito.

I controlli delle forze dell'ordine si concentrano anche in zona Case Puntellate, all'Arenella; la conformazione della zona potrebbe renderla adatta come base per la rapina in piazze Medaglie d'Oro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina in banca a piazza Medaglie d’oro, danneggiate le fogne: si rischiano allagamenti all’ArenellaI rapinatori della Credit Agricole nello scavo del sottosuolo hanno forato la fogna principale dell'Arenella. Rapina a Napoli, diretta video dall’Arenella: a breve l’irruzione delle forze speciali nella banca Credit AgricoleUna rapina alla Credit Agricole è in corso in piazza Arenella al centro di Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggono; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga. Rapina alla banca in piazza Medaglie d’Oro: pattugliamenti tra i locali fronte strada all’ArenellaI controlli delle forze dell'ordine si concentrano anche in zona Case Puntellate, all'Arenella; la conformazione della zona potrebbe renderla adatta come ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Foggia, donna di 84 anni imbavagliata e rapinata all’interno della sua abitazione, provvista di telecamere: indagini chiuse, 5 gli indagati #puglia #foggia #rapina #indagini #cronaca - facebook.com facebook Policoro, rapina a mano armata in una gioielleria: ladri in fuga con il bottino x.com