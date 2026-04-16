Rapina a Napoli diretta video dall'Arenella | a breve l'irruzione delle forze speciali nella banca Credit Agricole
Una rapina è in corso in una filiale della banca Credit Agricole situata in piazza Arenella, nel centro di Napoli. La zona è stata circondata dalle forze dell’ordine e sono in corso aggiornamenti sulla situazione. Sul posto sono presenti anche forze speciali, che stanno preparando un’irruzione all’interno dell’edificio. La polizia sta monitorando la scena, mentre una diretta video mostra l’intera operazione.
Una rapina alla Credit Agricole è in corso in piazza Arenella al centro di Napoli. La zona è circondata dalle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it
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