Rapina in banca a piazza Medaglie d'oro danneggiate le fogne | si rischiano allagamenti all'Arenella

Nella zona di piazza Medaglie d’Oro si è verificata una rapina in banca, mentre durante i lavori di scavo nel sottosuolo i malviventi hanno perforato la rete fognaria principale dell’Arenella. L’incidente potrebbe causare allagamenti nella zona, poiché le tubature danneggiate risultano già compromesse. La polizia ha avviato le indagini e sono stati avvisati gli enti competenti per valutare i danni e le eventuali misure di sicurezza.

I rapinatori della Credit Agricole nello scavo del sottosuolo hanno forato la fogna principale dell'Arenella. Abc ha chiesto alla Procura di procedere con urgenza alla chiusura, perché si rischierebbero allagamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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