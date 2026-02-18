Finta vendita e colluttazione in gioielleria | tentata rapina in corso a Lugano due fermati

A Lugano, mercoledì 18 febbraio 2026, una tentata rapina nella gioielleria di corso Pestalozzi ha portato all’arresto di due uomini. I ladri hanno finto di voler acquistare un prezioso, poi hanno cercato di svaligiare il negozio, ma sono stati fermati dalla reazione del personale e dalla polizia. Durante la colluttazione, sono volati alcuni oggetti preziosi e sono stati chiamati rinforzi. La scena si è svolta davanti agli occhi dei clienti, molti dei quali sono fuggiti spaventati.

Un tentativo di rapina ai danni di una gioielleria ha fatto scattare l'allarme oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, poco prima delle 17 a Lugano, in corso Pestalozzi. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero entrati nel negozio simulando un acquisto, per poi tentare di immobilizzare una dipendente. Ne è nata una breve colluttazione che ha coinvolto anche un secondo dipendente. I due si sono quindi dati alla fuga a piedi senza riuscire ad asportare nulla. Il tentativo di immobilizzare la dipendente avrebbe innescato la reazione del personale presente, con uno scontro rapido ma sufficiente a far fallire il colpo.

Coltello puntato alla gola e strattoni, poi la colluttazione: tentata rapina in centroNella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, nel centro storico, si è verificato un episodio di rapina con minaccia di coltello.

Tentata rapina in gioielleria, spunta l’ombra di un uomo in piùSabato sera, alla Gioielleria Obrelli, si è verificato un tentativo di rapina che ha coinvolto almeno quattro uomini.

