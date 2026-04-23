Tra i calciatori coinvolti nell’indagine sulle escort a Milano compare anche il nome di Raphael Leao, giocatore del Milan. L’indagine riguarda un giro di escort che si svolge nelle notti milanesi e coinvolge circa settanta calciatori. Leao ha dichiarato di non avere alcuna relazione con le attività indagate. La questione riguarda specificamente le carte dell’inchiesta, che hanno portato all’iscrizione di diversi nomi nel registro degli indagati.

Tra i nomi eccellenti tra la settantina di calciatori finiti nelle carte dell’inchiesta sul giro escort-giocatori nelle notti milanesi c’è anche quello del milanista Raphael Leao. “Nome” inteso in senso letterale, giacché utilizzato come “parole chiave” da cercare nella memoria degli smartphone sequestrati durante le perquisizioni nell’indagine che ha portato agli arresti domiciliari Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, titolari dell’agenzia Ma.De che avrebbe organizzato gli incontri hot, e i due collaboratori Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga. Sono accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Calciatori non indagati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raphael Leao e Calafiori: “Non c’entriamo nulla con l’indagine sulle escort a Milano”

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