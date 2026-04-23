Rap | sfida urbana in arrivo ecco come scalare il palco live

Una sfida rap si avvicina, con una scadenza fissata al 15 maggio per l'invio delle tracce a un evento radiofonico. Quattro finalisti saranno scelti e avranno il compito di convincere il pubblico sui social media per ottenere la possibilità di esibirsi dal vivo. La manifestazione si terrà il 12 giugno presso uno spazio culturale nel centro della città.

? Cosa sapere Scadenza 15 maggio per inviare tracce rap a Flow On Take 26 di Radio Gold.. I quattro finalisti voteranno sui social per esibirsi allo Spazio Yggdra il 12 giugno.. Il 15 maggio scade il termine per inviare le tracce rap a Flow On Take 26, l’iniziativa lanciata da Radio Gold che porterà i quattro talenti più votati dal web sul palco dello Spazio Yggdra il 12 giugno. La sfida urbana si accende tra i canali digitali e la realtà dei club. Per partecipare alla selezione, i candidati devono contattare via direct su Instagram i profili ufficiali dell’organizzazione; riceveranno così il beat prodotto da Dualed, necessario per registrare il proprio take.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rap: sfida urbana in arrivo, ecco come scalare il palco live Notizie correlate Dardust sfida la tradizione: il compositore dei Giochi Olimpici fonde classica e rap sul palco.Il compositore contemporaneo Dardust si prepara a un debutto nel mondo della musica classica con un concerto unico, che fonde elementi orchestrali... Il nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival: Kid Yugi in concerto al Porto AnticoUno dei nomi più influenti del nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival: Kid Yugi sarà in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico... Panoramica sull’argomento Si parla di: Alla Barona il rap sfida la città vetrina - Left; Dalla pancia dell’urban al virtuosismo: l’Hiroshima alza il volume.