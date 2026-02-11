Dardust sfida la tradizione | il compositore dei Giochi Olimpici fonde classica e rap sul palco

Dardust sorprende ancora. Il compositore italiano si appresta a portare sul palco un concerto che unisce musica classica e rap, un mix inedito per molti. Lo farà prima a Osimo, alla Form, e poi ad Ancona. È una sfida alla tradizione, che vuole dimostrare come i due mondi possano incontrarsi senza paura.

Il compositore contemporaneo Dardust si prepara a un debutto nel mondo della musica classica con un concerto unico, che fonde elementi orchestrali tradizionali con campionamenti di voci rap, presso la Form di Osimo e successivamente ad Ancona. L'evento rappresenta una sfida artistica e un'esplorazione di nuove sonorità, segnando una tappa importante nella carriera dell'artista marchigiano, noto per la colonna sonora dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Dardust, al secolo Dario Valentini, ha firmato la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina con "Fantasia Italiana", un lavoro che ha richiesto sei mesi di impegno e una forte consapevolezza della responsabilità di rappresentare la musica italiana all'estero.

