Roma Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri | Ha fatto autogol

In un intervento recente, un ex allenatore ha preso posizione su alcune dichiarazioni rilasciate dall’attuale tecnico di una squadra, criticando duramente le affermazioni rivolte a un collega. La polemica si è accesa dopo che quest’ultimo aveva commentato alcune scelte di un altro allenatore, accusandolo di aver commesso un errore decisivo. La discussione ha coinvolto vari protagonisti del calcio italiano, con reazioni contrastanti tra i diversi commentatori.

(Adnkronos) – Andrea Stramaccioni contro Claudio Ranieri dopo l'attacco a Gian Piero Gasperini. Oggi, lunedì 13 aprile, l'allenatore ha parlato del caos scoppiato in casa Roma dopo le parole del senior advisor giallorosso, che nel prepartita della sfida con il Pisa ha voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina. "A cosa serve dire queste cose ad aprile?", ha detto Stramaccioni nello studio di Dazn, "con tutta la stima che ho per Ranieri, questa è un'uscita che io non capisco, la ritengo un piccolo autogol.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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