Ranieri contro Gasperini | chi sono i tre allenatori cercati dalla Roma prima del Gasp

La recente discussione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini ha portato alla ribalta le trattative in corso per la panchina della Roma. Prima di scegliere Gasperini, la società aveva contattato altri tre allenatori, secondo fonti vicine alla società stessa. La questione ha attirato l'attenzione dei media, evidenziando come le decisioni sul ruolo di allenatore si siano susseguite negli ultimi mesi. La situazione ha provocato scompiglio tra le fila del club e i nomi coinvolti sono al centro di molte speculazioni.

La rottura pubblica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini ha portato alla luce del sole crepe che da mesi agitavano i corridoi di Trigoria, almeno a sentire i bene informati. Se anche, come ha detto il tecnico provando a smorzare i toni, non ci sono stati screzi forti tra allenatore e senior advisor della proprietà Friedkin, è evidente che la Roma è stata attraversata da fastidiose fibrillazioni nel cuore dell’inverno. Una situazione poco funzionale per una squadra impegnata nella volata per conquistare un posto nella prossima Champions League, ma soprattutto destinata a rimettere in discussione tutto. Anche il futuro. Perché immaginare che l’asprezza delle dichiarazioni di Ranieri, dopo settimane di conferenze stampa puntualizzando da parte di Gasperini, si possano superare come se nulla sia successo è pura utopia.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ranieri contro Gasperini: chi sono i tre allenatori cercati dalla Roma prima del Gasp Leggi anche: Chi sono i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasperini Leggi anche: Ranieri, bordate a Gasp: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Poi ha avallato i nostri acquisti"