Totti Roma clamoroso ritorno? C’è l’annuncio di Claudio Ranieri Ecco che cosa sta succedendo in queste ore

Claudio Ranieri ha alimentato le speranze dei tifosi della Roma parlando di un possibile ritorno di Francesco Totti. In queste ore, l’allenatore ha lasciato intendere che potrebbe esserci una sorpresa nei prossimi giorni, lasciando tutti con il fiato sospeso. La voce si diffonde velocemente tra i sostenitori giallorossi, sperando di rivedere il capitano di nuovo in campo con la maglia della sua squadra.

Totti Roma, clamoroso ritorno per il capitano nella Lupa? C’è l’annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore. La Juve osserva sempre con grande attenzione le dinamiche interne alle dirette rivali del campionato di Serie A, dove una notizia di fortissimo impatto mediatico e dirigenziale sta prendendo corpo in queste ore. Quella che fino a ieri sembrava solamente una suggestione romantica, oggi assume i contorni di una concreta possibilità di mercato: Francesco Totti, è pronto a tornare nella sua Roma. Non si tratta di una semplice voce di corridoio, bensì di una prospettiva avvalorata ufficialmente dalle parole di una delle figure più autorevoli dell’attuale organigramma del club: Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Approfondimenti su Totti Roma

Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso.

In queste ore, si intensificano le voci riguardanti il possibile trasferimento di Maignan alla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando.

