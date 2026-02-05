Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso. L’allenatore ha lasciato intendere che il ritorno del Capitano potrebbe non essere solo una fantasia, ma qualcosa di più vicino a diventare realtà. La questione sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, mentre gli sviluppi sul mercato ancora da definire si fanno più chiari.

© Calcionews24.com - Totti torna alla Roma? Annuncio a sorpresa di Ranieri, cosa sta succedendo per il ritorno del Capitano in giallorosso!

