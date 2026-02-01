Uniti nei valori dello sport Tanti ruoli un unico scopo | Allenare anche la mente

Nella palestra di Pistoia si sono riuniti dirigenti, allenatori, giocatori e preparatori, tutti con un obiettivo comune: allenare anche la mente attraverso lo sport. Nonostante i ruoli diversi, condividono valori che vanno oltre il campo, puntando a formare persone più consapevoli e resilienti.

PISTOIA Dirigenti, allenatori, giocatori, preparatori: tutti vedono lo sport da un’ottica diversa, ma i valori condivisi sono i medesimi. Si è parlato di questo ma non solo nella tavola rotonda organizzata ieri mattina nella sede della Uisp di Pistoia e intitolata ‘Lo Sport come cura e crescita per Pistoia’, organizzata da Uisp, Acli Provinciale e l’associazione ‘Più Uno - La politica dell’uguaglianza’ e moderata dal nostro giornalista Saverio Melegari. Dopo i saluti iniziali del padrone di casa Nicola Tesi, presidente provinciale Uisp, e di Leonardo Nesti, di ‘Più Uno’, la parola è passata all’assessore alla promozione sportiva, Alessandro Sabella, che ha sottolineato come la Pistoia sportiva stia cercando di richiamare in città sempre più eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

