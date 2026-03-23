Locatelli rompe il silenzio | Conosco le mie responsabilità C’è un unico modo per… – FOTO

Locatelli rompe il silenzio: «Conosco le mie responsabilità. C’è un unico modo per.». Così il capitano della Juve dopo il rigore fallito col Sassuolo. Il clima a Coverciano si scalda in vista dei decisivi playoff mondiali, e tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus, convocato dal CT Gennaro Gattuso, è arrivato al Centro Tecnico Federale portando con sé il peso di un weekend complicato, segnata dal discusso errore dal dischetto nella sfida di campionato contro il Sassuolo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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