Ranieri rompe il silenzio | Roma? Tutti uniti per un unico obiettivo! Poi dà un consiglio al calcio italiano

Claudio Ranieri ha recentemente parlato pubblicamente, affermando che la squadra di Roma lavora compatta verso un obiettivo comune. In un’intervista, l’ex allenatore ha anche condiviso un consiglio rivolto al calcio italiano, senza entrare nei dettagli delle sue parole. Nel frattempo, nel club di appartenenza si continua a seguire con attenzione la situazione interna, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il rapporto tra il tecnico e altri membri dello staff.

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