Durante un intervento al CONI, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la squadra di fronte alle sfide di questa fase della stagione, evidenziando la necessità di affrontare le difficoltà con un atteggiamento responsabile e diretto. Ranieri ha invitato a concentrarsi sull’obiettivo comune, richiamando alla coesione e alla chiarezza di intenti in un momento di particolare pressione.

Nel momento più delicato della stagione, Claudio Ranieri sceglie la linea più netta: semplicità e responsabilità. Dal Salone d’Onore del CONI, durante il Premio Città di Roma organizzato da OPES, il senior advisor dei Friedkin ha sintetizzato così il momento della Roma: “ Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto. Uniti verso un unico obiettivo ”. Una dichiarazione asciutta, ma tutt’altro che banale. Perché arriva dopo giorni in cui, più che il campo, a dominare sono state le tensioni interne. Il contesto e le frizioni con Gasperini. Il contesto è inevitabile. Negli ultimi giorni, il rapporto tra Ranieri e Gian Piero Gasperini si è incrinato fino a diventare caso pubblico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ranieri al CONI: “Roma unita per un unico obiettivo”

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L'ex ds è sicuro: "Gasperini e Ranieri non continueranno insieme. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. I Friedkin Di sicuro faranno una scelta. La Ro - facebook.com facebook

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