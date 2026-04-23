Ranieri Roma strappo ormai irreparabile | l’ex allenatore vicino all’addio anticipato ai giallorossi

Da calcionews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Ranieri si trova ormai molto vicino a lasciare la guida tecnica della Roma, con un addio anticipato che sembra inevitabile. Dopo settimane di tensioni e divergenze con la società, il rapporto tra l’ex allenatore e il club si sarebbe definitivamente interrotto. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su una separazione imminente. La questione ha attirato l’attenzione dei media sportivi nelle ultime ore.

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