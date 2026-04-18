Nelle ultime ore si sono intensificate le voci sulla possibile partenza di Ranieri dalla guida tecnica della Roma, con alcuni segnali che fanno pensare a una svolta imminente. Dopo i recenti contrasti avuti con l’allenatore avversario, si sono registrate alcune indiscrezioni che suggeriscono cambiamenti in vista. La situazione interna al club rimane tesa, mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali.

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© Calcionews24.com - Roma, Ranieri al passo d’addio? Sviluppi importanti dopo il caos con Gasperini, c’è un dettaglio che non è passato inosservato nelle ultime ore!

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