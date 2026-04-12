La partita tra Ranieri e Gasperini ha provocato forti reazioni all’interno della squadra e tra i tifosi, creando divisioni evidenti. Entrambi gli allenatori hanno portato le proprie strategie e idee sul campo, lasciando intendere che la scelta del nuovo tecnico dipenderà dai prossimi passi della dirigenza. I Friedkin sono chiamati a decidere se mantenere una linea o cambiare rotta, valutando anche le compatibilità tra i candidati e la rosa attuale.

Ormai non c'è più nulla da nascondere. Gasperini da un lato e Ranieri dall'altro hanno giocato le loro rispettive carte. E lo hanno fatto pubblicamente, confermando una spaccatura che per mesi avevano provato a occultare con sorrisi di circostanza, risposte non date o dribbling linguistici. Ora è tutto chiaro: il ds Massara, spesso ritenuto dai più miopi l'obiettivo delle invettive dell'allenatore, è soltanto il vaso di coccio tra due vasi di ferro, di cui uno però fa capo direttamente ai Friedkin. Perché pensare che un uomo navigato come Ranieri, capace di sviare qualsiasi argomento quando vuole, effettui una replica...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri-Gasperini, lo scontro spacca la Roma. E ora i Friedkin devono decidere come proseguire (e soprattutto con chi)

Roma, bivio Gasperini: tra silenzio stampa e scontro totale con i FriedkinL’aria a Trigoria resta rarefatta: la vittoria contro il Lecce si è rivelata un analgesico temporaneo che non ha curato l’infiammazione tra Gian...

Roma, caos Gasperini: Ranieri spacca il club e gela l’OlimpicoLa Roma esplode dall’interno proprio nel momento cruciale della corsa Champions, oscurando persino l’impatto devastante di Malen, autore di 10 gol in...