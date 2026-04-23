Claudio Ranieri sta per lasciare il ruolo di senior advisor della proprietà della squadra di calcio. A partire da domani, non sarà più presente a Trigoria, sede della squadra. La sua prima esperienza da dirigente sembra ormai conclusa, segnando la fine di un periodo legato alla società. La notizia si aggiunge alle voci che lo collegano a un possibile passaggio alla nazionale azzurra.

Dal giallorosso all'azzurro? Sembra già essere sulla via del tramonto la prima esperienza da dirigente di Claudio Ranieri, ormai quasi ex senior advisor (consigliere) della famiglia Friedkin. La rottura con Gian Piero Gasperini sembra ormai essere insanabile, culminata nelle parole del pre Roma-Pisa del 10 aprile scorso dello stesso Ranieri. Nelle prossime ore è, infatti, atteso il comunicato che ne renderà ufficiale l'addio. Intanto per il futuro circolano già voci che lo vorrebbero sulla panchina della Nazionale con Giovanni Malagò presidente della Figc.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranieri in uscita dalla Roma: da domani non sarà più a Trigoria

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