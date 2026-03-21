Roma nervi tesi a Trigoria | Ranieri finisce nell’occhio del ciclone

A Trigoria, il clima tra i tifosi della Roma si è fatto teso, con il senior advisor che ha attirato molte critiche. La discussione si è concentrata sui rapporti con l’allenatore e sulla pianificazione delle prossime stagioni. La situazione ha generato nervosismo tra i sostenitori, che hanno espresso il loro disappunto attraverso diverse forme di protesta. La tensione resta alta in vista dei prossimi incontri.

Il senior advisor giallorosso è stato criticato da una buona fetta di tifoseria: dai rapporti con Gasperini alla programmazione del futuro. Tutti i nodi da sciogliere Tre sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, sesto posto in classifica, eliminazione dalla Coppa Italia (per mano del Torino di Baroni, poi esonerato a causa di una serie negativa di risultati) e dalla competizione europea dopo il pesante ko interno con il Bologna. La Roma vive uno dei momenti più difficili della sua stagione. Il mondo giallorosso è in subbuglio e, come da tradizione, ha iniziato a cercare i responsabili dei recenti risultati. Sul banco degli imputati, è però finito un personaggio inaspettato, coinvolto (suo malgrado) dall’evoluzione della situazione e costretto ad assumersi responsabilità indirette. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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