Fabrizio Corona potrebbe trasformarsi in un simbolo di rivolta, se le cose continueranno così. L’avvocato Ivano Chiesa avverte che si sta preparando una battaglia legale dura, perché il provvedimento del giudice rischia di aprire un precedente pericoloso. Corona si trova nel mirino, e la situazione si fa sempre più complicata.

“Il provvedimento del giudice è un precedente che non è soltanto pericoloso, ma può anche essere un boomerang contro quelli che l’hanno messa in piedi. Se Corona pensa che una cosa è ingiusta va fino in fondo, se continuano così diventa Robin Hood ”. A parlare è Ivano Chiesa, l’avvocato che ormai da diversi anni assiste Fabrizio Corona, durante una lunga intervista a Gurulandia, il podcast condotto da Marco Cappelli e Simone Salvai. Rispondendo alle domande dei due conduttori, il legale dice la sua sul provvedimento del Tribunale di Milano che ha disposto al suo assistito il divieto di condividere materiale di carattere diffamatorio nei confronti di Alfonso Signorini: “È qui il problema: chi è che stabilisce prima che cosa è diffamatorio o no? ”, ha detto Chiesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se continuano così Fabrizio Corona diventa Robin Hood. Gli ho detto di prepararsi a una battaglia giudiziaria potentissima”: parla l’avvocato Ivano Chiesa

Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina.

Il caso Corona–Signorini, emerso durante la puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo”, si caratterizza per una narrazione che richiama gli schemi delle denunce collettive e del movimento “MeToo”.

