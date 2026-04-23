Durante l’ultimo turno di campionato, le dichiarazioni dell’ex calciatore si sono concentrate sulla corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Ha affermato che la situazione dipende dai risultati delle partite tra Juventus e Milan e che solo in un determinato caso i giochi sarebbero definiti. Le sue parole sono state riportate subito dopo la conclusione delle gare di campionato.

di Luca Fioretti Rampulla non ha dubbi sulla corsa alla prossima Champions: «Dipende da Juve Milan». Le sue dichiarazioni dopo l’ultimo turno di campionato. L’ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a TMW Radio per parlare delle tematiche riguardanti il campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO INTER – « Devi avere un crollo totale per far tornare le altre. Sembrava esagerato che si riaprisse il discorso e lo abbiamo visto. ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, le altre ne hanno approfittato e ora che ha ripreso il cammino si vede che il vantaggio c’era » CONTE DICE CHE IL SECONDO POSTO È IL PRIMO DEI PERDENTI – « Può essere una frase brutta ma per chi gioca alla fine è così.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla non ha dubbi sulla corsa Champions: «Dipende da Juve Milan, solo in un caso i giochi sarebbero definitivamente chiusi»

Notizie correlate

Serginho non ha dubbi: «Milan Juve decisiva per il quarto posto. In caso di successo i rossoneri sarebbero in Champions. Prima però c’è da fare un altro step»di Francesco SpagnoloSerginho ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan e della lotta per il quarto posto soffermandosi anche sui...

Condò non ha dubbi: «Con Spalletti la Juve è tornata a pianificare e costruire un progetto. Il rinnovo di Vlahovic dipende da una cosa»di Francesco SpagnoloCondò ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento in casa Juventus parlando sia di Spalletti che il rinnovo di Vlahovic.

Altri aggiornamenti

Rampulla: Conte ha ragione, nessuno ricorda i secondi. Per la Champions dipenderà tutto da Milan-JuveA Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla. Inter, Scudetto ormai vicino: Devi avere un crollo totale per ... tuttojuve.com

Rampulla: La Juventus ha giocato da grande squadra, tre punti vitali per la ChampionsOspite di Domenica Sport su Radio Bianconera, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha commentato la vittoria della Juventus contro l'Atalanta, sottolineando la qualità della ... tuttojuve.com