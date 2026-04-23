Ralph Alessi and Escalation concerto all’Accademia dei Rozzi

Due serate dedicate al jazz internazionale si sono svolte presso la sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi, con artisti di rilievo come Ralph Alessi e il gruppo Escalation. L’evento ha visto la collaborazione tra Siena Jazz Academy e l’Accademia, offrendo un palcoscenico in un ambiente storico. I concerti hanno proposto performance di musicisti riconosciuti nel panorama jazz mondiale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale di alto livello.

Due concerti per ascoltare alcuni fra i migliori musicisti di jazz a livello internazionale: la sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi palcoscenico di un ispirato connubio fra Siena Jazz Academy e questa antica e prestigiosa Accademia. Gli eventi si svolgono stasera alle 18 con l’ensemble " Ralph Alessi and Escalation " e il 19 maggio, sempre alle 18, con il duo Phil Markowitz Maurizio Giammarco. "Ralph Alessi and Escalation" vede stasera protagonista una formazione di altissimo profilo, composta da alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena contemporanea e che rientra nella programmazione del Progetto JazzAble ideato da Siena Jazz.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ralph Alessi and Escalation, concerto all’Accademia dei Rozzi Notizie correlate Leggi anche: 'Ralph Alessi Quartet', concerto di jazz con un trombettista di fama internazionale Leggi anche: Ferrara si accende col Jazz: il mito di Ralph Alessi al Torrione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Siena Jazz porta le stelle internazionali alla Sala degli Specchi; Il Comune di Siena e il Servizio Ristorazione del DSU Toscana premiati a Roma al IV Summit della mensa scolastica; Biotecnopolo Siena: l'antibiotico resistenza impone una strategia condivisa e investimenti costanti. Siena Jazz, Ralph Alessi and Escalation in concerto all'Accademia dei RozziDue serate di grande jazz internazionale animeranno la prestigiosa Sala degli Specchi, al Palazzo dell’Accademia dei Rozzi nel cuore del centro storico di Siena: il 23 aprile alle ore 18.00, Siena ... radiosienatv.it Siena Jazz Academy presenta il concerto dell’ensemble Ralph Alessi and EscalationSIENA. Due serate di grande jazz internazionale animeranno la prestigiosa Sala degli Specchi, al palazzo dell'Accademia dei Rozzi nel cuore del centro ... ilcittadinoonline.it Il 23 aprile e il 19 maggio concerti d'eccezione con Ralph Alessi e il duo Markowitz-Giammarco - facebook.com facebook Il quartetto di Ralph Alessi in concerto il 15 aprile a Padova: formazione, percorso artistico e dettagli su biglietti e prevendite. #Veneto #Padova #Eventi x.com