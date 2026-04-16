' Ralph Alessi Quartet' concerto di jazz con un trombettista di fama internazionale

Sabato 18 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto del Ralph Alessi Quartet, formazione di jazz contemporaneo guidata dal trombettista di fama internazionale. La serata promette un'esibizione dal vivo con brani originali e improvvisazioni, portando sul palco un quartetto di musicisti di rilievo nel panorama jazz. L'evento si inserisce nella programmazione del locale dedicata alla musica dal vivo.

Sabato 18 lle 21.30, il ‘Ralph Alessi Quartet’ sarà protagonista al Jazz Club di Ferrara con un concerto di grande jazz contemporaneo. Alessi, trombettista e compositore di fama internazionale, vanta una carriera quarantennale tra performance e didattica. Il quartetto include musicisti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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