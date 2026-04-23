È iniziato oggi il Rally delle Isole Canarie 2026, sesto evento del Campionato Mondiale WRC 2026. La gara si svolge in Spagna dal 23 al 26 aprile, a dieci giorni dalla tappa in Croazia. Durante la prima speciale, il pilota Roberto Daprà ha ottenuto un risultato che ha attirato l’attenzione. La competizione prosegue con diverse prove lungo il percorso delle isole.

Si è aperto oggi il Rally delle Isole Canarie 2026, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. A 10 giorni di distanza dalla tappa croata, i grandi protagonisti del Rally tornano in scena in Spagna dal 23 al 26 aprile. Nello specifico, la gara inizierà dalla giornata di domani, con ben sette speciali. Nel day-1 di oggi c’è stato spazio solo per la prima speciale. Lo spettacolo è stato infatti inaugurato dalla tappa di 1.89 chilometri di Las Palmas de Gran Canaria. Percorso corto ma complicato che ha visto protagonista il giapponese Takamoto Katsuta. Il nipponico, alla guida della sua Toyota, ha stampato il crono di 1’54?2 e si è guadagnato il primo successo della settimana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally, Roberto Daprà sorprende nella prima speciale delle Isole Canarie

Notizie correlate

WRC 2026: il Rally delle Canarie in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in...

Rally, si torna in azione con la tappa spagnola. Alle Canarie sarà in palio un round di grande importanzaTorna in azione il Mondiale rally 2026 in un inizio di stagione che si sta confermando ricco di emozioni e colpi di scena.

Una raccolta di contenuti

Rally, Roberto Daprà sul podio nella prima speciale delle Isole CanarieSi è aperto oggi il Rally delle Isole Canarie 2026, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. A 10 giorni di distanza dalla tappa croata, i grandi ... oasport.it

Tempo di lettura: 2 minutiTakamoto Katsuta firma il miglior tempo nella superspeciale inaugurale del Gran Canaria Stadium davanti a Sami Pajari, mentre Roberto Daprà sorprende con il te ... p300.it