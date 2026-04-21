WRC 2026 | il Rally delle Canarie in diretta TV con Sky Sport NOW DAZN e Rally TV

Per il 2026, il campionato mondiale di rally continuerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport e NOW, con il Rally delle Canarie che sarà visibile su queste piattaforme e su DAZN, oltre a Rally TV. Sky Sport ha rinnovato i diritti per trasmettere le gare del FIA World Rally Championship, e questo fine settimana sarà possibile seguire l’evento delle Canarie in diretta televisiva.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally delle Canarie. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally.TV è disponibile anche su piattaforma DAZN con un abbonamento a parte. Come sempre copertura integrale di tutte le prove speciali (anche quelle non prodotte per i broadcasters) sia del WRC, ma anche dell’European Rally Championship (ERC) sulla piattaforma streaming Rally.TV, disponibile anche su DAZN. Il Rally Islas Canarias si è guadagnato la reputazione di “Circuito dell’Atlantico” grazie ai livelli di aderenza incredibilmente elevati del suo asfalto vulcanico abrasivo.🔗 Leggi su Sportintv.eu

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