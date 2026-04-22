Rally si torna in azione con la tappa spagnola Alle Canarie sarà in palio un round di grande importanza

Il campionato mondiale rally 2026 riprende con la tappa spagnola alle Canarie, dove si svolgerà un'importante gara. La stagione, iniziata recentemente, si sta dimostrando piena di momenti intensi e sorprese. Gli appassionati seguono con attenzione le tappe che si susseguono, e questa in particolare rappresenta un appuntamento significativo nel calendario.

Torna in azione il Mondiale rally 2026 in un inizio di stagione che si sta confermando ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo un Rally di Croazia nel quale è successo letteralmente di tutto, il campionato si prepara per il Rally di Spagna, quinto appuntamento della stagione. La cinquantesima edizione del Rally delle Isole Canarie ci darà modo di capire se, quanto visto nelle prima quattro uscite stagionali, sarà confermato o se, viceversa, inizieremo a vedere finalmente un minimo di continuità dopo aver assistito a gare sempre vibranti tra errori e ritiri pesanti. L’ultimo in ordine di tempo, ovviamente, quello che ha fermato Thierry Neuville a pochi metri dal trionfo del Rally di Croazia.🔗 Leggi su Oasport.it

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