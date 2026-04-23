RAI1 RINFORZA GLI SHOW | DE MARTINO E MATANO VERSO LA PRIMA SERATA

In vista della stagione televisiva 20262027, Rai1 annuncia cambiamenti nel palinsesto per rafforzare la linea di intrattenimento. Sono previste modifiche agli orari e l’introduzione di nuovi programmi, con De Martino e Matano indicati come possibili protagonisti della prima serata. La rete si prepara a spostare alcune trasmissioni e ad ampliare l’offerta di show, senza ancora comunicare date precise o dettagli sui nuovi titoli.

Grandi manovre in vista della stagione tv 20262027 con Rai1 intenzionata a rinforzare l’offerta sul lato intrattenimento tra spostamenti e nuovi titoli. Partiamo da Stasera Tutto è Possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Conclusa una delle edizioni più viste di sempre che ha portato Rai2 ha vincere il prime time a discapito di Rai1 e Canale 5, la trasmissione di De Martino potrebbe finalmente essere promossa sulla rete ammiraglia. Doveva già accadere due volte, inizialmente con la sola puntata finale e poi con l’intera edizione, ma in entrambe le occasioni si è optato di rimanere su Rai2. Forse la prossima stagione sarà la volta buona del trasloco di STEP su Rai1.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1 RINFORZA GLI SHOW: DE MARTINO E MATANO VERSO LA PRIMA SERATA Notizie correlate Leggi anche: Eredità-Sfida tra giganti, il game show di Rai1 arriva in prima serata: le date delle puntate speciali Maria De Filippi regina in prima serata. Stefano De Martino supera ancora Gerry ScottiGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni fermarsi a una media di 2.