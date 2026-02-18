Eredità-Sfida tra giganti il game show di Rai1 arriva in prima serata | le date delle puntate speciali

L’Eredità, il popolare quiz di Rai1, torna in prima serata con due puntate speciali intitolate Sfida tra Giganti. La decisione di trasmettere gli appuntamenti serali deriva dal successo delle recenti edizioni pomeridiane, che hanno coinvolto molti telespettatori. Marco Liorni condurrà le serate, ospitando grandi campioni e vecchie glorie del programma. La prima puntata andrà in onda la prossima settimana, attirando l’attenzione di chi segue da anni il gioco. La sfida tra i partecipanti promette momenti di suspense e nostalgia.

L'Eredità arriva in prima serata. Il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni avrà due puntate speciali con Sfida tra Giganti, a cui prenderanno parte vecchie glorie della trasmissione. Ad arricchire gli appuntamenti ospiti d'eccezione come Francesco Totti e Carlo Verdone.🔗 Leggi su Fanpage.it L’Eredità – Sfida tra Giganti: i campioni tornano in prima serataQuesta sera su Rai 1 torna in prima serata “L’Eredità – Sfida tra Giganti”, un nuovo spin-off del famoso game show condotto da Marco Liorni. L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATAL’Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha portato in televisione due miti italiani e sei campioni, attirando un vasto pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Eredità sbarca in prima serata con la Sfida tra Giganti: tutti i nomi dei campioni in gara; Anticipazioni tv: c'è L’eredità-Sfida tra giganti con Marco Liorni su Rai Uno; L’Eredità sbarca in prima serata: la Sfida tra giganti celebra i 20 anni della Ghigliottina; Francesco Totti torna in tv, sarà a L'Eredità-Sfida tra giganti. L’Eredità Sfida fra Giganti, il format di Rai 1 arriva in prima serata con i campioni: quando in onda e i protagonistiL'Eredità Sfida tra Giganti. Dopo La Ruota della Fortuna, un altro game show si appropria della prima serata di una rete ammiraglia. maridacaterini.it Totti, Verdone, Delogu e Tortora alla Sfida tra Giganti dell’EreditàEcco gli ospiti de L'Eredità - Sfida tra Giganti, il doppio appuntamento in prima serata con il game show di Rai 1 ... davidemaggio.it Una sfida speciale per celebrare un traguardo storico. "L’Eredità - Sfida tra Giganti" riunisce alcuni tra i campioni più vincenti del programma in due serate evento, tra grandi ritorni, ospiti e nuove emozioni, per festeggiare i vent’anni del gioco finale della Ghigli facebook L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA #LEredità #MarcoLiorni #Rai1 x.com