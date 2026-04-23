Il pomeriggio estivo di Rai 1 cambia volto e punta tutto sulle fiction in replica. La rete ammiraglia della tv pubblica ha definito la programmazione dei mesi più caldi, scegliendo di rinunciare a un nuovo talk show durante la pausa de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, che tornerà regolarmente soltanto a settembre. Alla base della decisione ci sarebbe soprattutto una questione di budget: nessun investimento, almeno per questa estate, su un nuovo format di intrattenimento pomeridiano. La Rai preferisce affidarsi a titoli già amati dal pubblico, capaci di garantire ascolti stabili e costi decisamente più contenuti. La strategia è chiara: valorizzare il catalogo fiction della rete, sfruttando produzioni che negli anni hanno ottenuto ottimi risultati e che continuano a mantenere un forte legame con il pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rai 1, il palinsesto del pomeriggio per l’estate: chiude La Volta Buona, torna Capri

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