Sanremo | incidente stradale paura per troupe Rai ‘La Volta buona’

SANREMO – Molta paura e tragedia sfiorata per la troupe Rai di ‘La Volta buona’ mentre era in viaggio in auto da Genova per raggiungere Sanremo per il Festival. Lungo una galleria in autostrada, domenica mattina, il van su cui viaggiava la squadra composta da quattro persone – l’inviata Rosanna Cacio, un filmaker e due autori del programma di Caterina Balivo – ha tamponato un altro mezzo che si e’ ribaltato. Nessuno di loro e’ rimasto ferito. Peggio e’ andata per la vettura su cui si trovava una band pisana, gli Animeniacs: alcuni musicisti sono feriti ma non in modo grave. Tre ragazzi sono rimasti intrappolati nella macchina e sono usciti dal finestrino mentre una ragazza e’ stata salvata dai vigili e ha ricevuto le cure mediche del personale del 118. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

