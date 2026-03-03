La gaffe di Caterina Balivo col figlio di Peppino Di Capri a La volta buona | Schifo poi l'imbarazzo

Gaffe di Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice ha presentato in maniera singolare Edoardo Faiella, figlio di Peppino Di Capri, presente in studio. A toglierla dall’imbarazzo l’amico Pino Insegno, tra i protagonisti del talk sulle famiglie di Sanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La Volta Buona, gaffe di Caterina Balivo, Rettore: ‘Ti sei dimenticata di me?’ | VIDEO

La Volta Buona, pagelle 3 marzo: la gaffe di Caterina Balivo (8), Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga (5)Le canzoni di Sanremo 2026, il dietro le quinte del Festival, ma anche le polemiche e i gossip del momento: la puntata del 3 marzo de La Volta Buona...

Contenuti e approfondimenti su Caterina Balivo

Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 27 febbraio: Elettra lascia Sanremo (8), gaffe su Belen (3); Caos a La Volta Buona: Elettra Lamborghini fa il dito medio a Caterina Balivo; La Volta Buona, incidente a Sanremo per la troupe. L’inviata Rosanna Cacio: Pensavo fossero tutti morti; Il colpaccio di Caterina Balivo: Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni inviati a Sanremo per La Volta Buona.

Sanremo, la dedica di Raf e le parole d'affetto della figlia, poi la gaffe di Caterina Balivo: SchifoTra una gaffe in diretta, una dedica che ha commosso l’Ariston e le parole amare della vedova di Tony Dallara, La Volta Buona ha infiammato il pomeriggio Rai. libero.it

La Volta Buona, pagelle 3 marzo: la gaffe di Caterina Balivo (8), Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga (5)Le canzoni di Sanremo 2026, il dietro le quinte del Festival, ma anche le polemiche e i gossip del momento: la puntata del 3 marzo de La Volta Buona ci regala, ancora una volta, spunti di riflessione ... dilei.it

Imbarazzo totale nello studio di Caterina Balivo: proprio così, davanti al pubblico - facebook.com facebook

Un’emozione grande come la storia Durante la diretta de “La Volta Buona” con Caterina Balivo, abbiamo consegnato a Francesca Modugno, nipote di Domenico Modugno, lo Spartito d’Oro per il deposito di “Nel blu, dipinto di blu”. #SIAE #dallapartedichicre x.com