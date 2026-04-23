Ragazzo aggredito sul regionale Foggia-Bari individuati i responsabili | sono tutti minorenni

Su un treno regionale tra Foggia e Bari, un ragazzo è stato aggredito e successivamente sono stati individuati i responsabili. La Polizia di Stato, su richiesta della Procura per i Minorenni di Bari, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro minorenni di età compresa tra 16 e 17 anni, tutti originari di Bisceglie. I quattro sono ritenuti coinvolti nell’aggressione.

La Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di quattro minori originari di Bisceglie, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, ritenuti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rissa a bordo del regionale. Calci e pugni a un ragazzo: Sei denunciati, tutti minorenniSolo l’intervento tempestivo e coraggioso di un capotreno lo ha salvato da un violento pestaggio. Lucca: rapina su treno regionale, ragazzo minacciato con coltello. Arrestati due minorenniI due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si sono avvicinati verso le 12 sul treno ad un ragazzo e dopo essersi seduti al suo fianco in modo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Violenta aggressione in piazza Cavour, condannati tre minorenni foggiani: oltre 7 anni di pena complessiva. Dalla denuncia social all'arresto: presi i responsabili del pestaggio sul treno Foggia-BariLa sera del 28 febbraio scorso, sul regionale Foggia-Bari, avrebbero picchiato senza motivo un ragazzo di 24 anni, togliendogli il cellulare e una collanina d'oro. Per questo, oggi, la ... quotidianodipuglia.it Picchiarono e rapinarono un giovane sul treno a Trani: fermati 4 minoriViolenza su un treno regionale Foggia-Bari: quattro minori di Bisceglie hanno aggredito e derubato un giovane passeggero. Per tre (incensurati) la permanenza in casa, per il quarto (con precedenti) il ... informatissimo.net