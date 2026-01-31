Rissa a bordo del regionale Calci e pugni a un ragazzo | Sei denunciati tutti minorenni

Una rissa si è scatenata a bordo di un treno regionale, con calci e pugni contro un ragazzo. Solo grazie all’intervento rapido di un capotreno, il giovane è riuscito a salvarsi da un pestaggio violento. Sono sei i minorenni denunciati per l’accaduto. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri passeggeri, di fronte a un episodio che mette ancora una volta in luce la presenza di giovanissimi protagonisti di comportamenti aggressivi.

Solo l’intervento tempestivo e coraggioso di un capotreno lo ha salvato da un violento pestaggio. Ancora una volta protagonisti giovanissimi. Stavolta la vittima è stato un ventenne tunisino aggredito da un branco. Sono sei i minorenni, di cui cinque con precedenti, che sono stati denunciati dalla polizia ferroviaria di Cremona, responsabili di una rissa violenta commessa a bordo di un treno regionale fermo al binario 3 della stazione di Cremona. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il litigio è iniziato quando uno dei ragazzi ha sferrato un calcio alla gamba del giovane tunisino, il quale ha reagito con una spinta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

