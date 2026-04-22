Rifiuti cambia la raccolta per il 25 aprile | i nuovi orari a Legnano Gallarate e nell' Altomilanese

Sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, i servizi di igiene urbana gestiti da Aemme Linea Ambiente subiranno alcune modifiche negli orari di raccolta rifiuti a Legnano, Gallarate e nelle zone dell’Altomilanese. Le variazioni riguarderanno le modalità di raccolta e i tempi di intervento, con l’obiettivo di adattarsi alla giornata festiva. Le comunicazioni ufficiali indicano le nuove fasce orarie e le eventuali differenze rispetto ai giorni feriali.

Sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, i servizi di igiene urbana gestiti da Aemme linea ambiente subiranno diverse variazioni. In molti comuni la raccolta sarà sospesa e posticipata, mentre in altri il servizio resterà regolare nonostante la festività. Per i cittadini di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro... Rifiuti, dal 2 febbraio nuovi orari per il Centro di raccolta di strada PratiNuovi orari, a partire dal 2 febbraio, per il Centro di raccolta comunale dei rifiuti che si trova in strada Prati. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cassonetti intelligenti, Bari cambia la raccolta dei rifiuti; Raccolta differenziata rifiuti: dal 4 maggio stop ai sacchi neri; Rifiuti, a Minturno cambia la raccolta differenziata. In consegna i nuovi kit; Nuovo servizio di raccolta rifiuti. Rifiuti, a Minturno cambia la raccolta differenziataAl via la consegna dei kit in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema a giugno. In campo l’assessore D’Acunto a confronto con cittadini e aziende ... latinatoday.it Rivoluzione rifiuti, dal 4 maggio stop ai sacchi neri in tutta la città: ecco cosa cambiaRaccolta rifiuti, dal 4 maggio su tutto il territorio del comune di Verona divieto di utilizzo di sacchi neri o non trasparenti. veronaoggi.it #EarthDay: #ASRoma, #AMA e Ogyre uniscono le forze per la salute del Tevere e la tutela dell’ecosistema Raccolti 90 kg di rifiuti nel parco d’affaccio fluviale del Foro Italico dai ragazzi delle Academy e delle giovanili giallorosse Rimuovere rifiuti sulle ri - facebook.com facebook #EarthDay: #ASRoma, #AMA e #Ogyre uniscono le forze per la salute del Tevere e la tutela dell’ecosistema Raccolti 90 kg di rifiuti nel parco d’affaccio fluviale del Foro Italico dai ragazzi delle Academy e delle giovanili giallorosse Rimuovere rifiuti sulle x.com