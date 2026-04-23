Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinisti

Un'iniziativa di raccolta fondi è stata avviata per sostenere il Soccorso Alpino in memoria di Sebastiano Erba, deceduto sotto una valanga mentre prestava aiuto a due scialpinisti. L'evento si svolge nel comune di Caiolo, in provincia di Sondrio, e mira a raccogliere risorse per finanziare le attività di salvataggio e sicurezza in montagna. La proposta è stata annunciata da diversi rappresentanti locali e appassionati di montagna.

Caiolo (Sondrio), 23 aprile 2026 – Un dono per mantenere vivo il forte senso di generosità e di altruismo che caratterizzava Sebastiano Erba, scialpinista di 35 anni di Sondrio travolto e ucciso da una valanga sul Pizzo Meriggio di Albosaggia il 7 febbraio scorso nel tentativo di prestare soccorso ad altri due scialpinisti travolti da una precedente valanga, rimasti vittime a loro volta. Nella sede della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso Alpino e Speleologico, a Caiolo, i familiari di Sebastiano hanno incontrato i rappresentanti del Soccorso Alpino, ossia Marco Astori, presidente del Cnsas Lombardo, Valerio Rebai, delegato per la provincia di Sondrio, Luca Biscotti, referente territoriale, Michele Bottani, membro della Direzione Regionale, unitamente ad alcuni volontari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba, morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinisti Notizie correlate In memoria di Sebastiano Erba una raccolta fondi a favore del Soccorso Alpino"Sebi era un uomo che viveva di passioni autentiche: la bellezza tersa delle cime, il calore di un piatto cucinato con maestria e l’amore... Leggi anche: Sostegno al Soccorso alpino nel nome di Sebastiano Erba Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba, morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinisti; Morto in montagna cercando di salvare due persone, nel ricordo di Sebastiano Erba oltre 60 mila euro donati al soccorso alpino: Sebi desiderava proteggere gli altri; Donazione al Soccorso Alpino di Sondrio: il ricordo di Sebastiano Erba diventa aiuto concreto; Donati al Soccorso Alpino i fondi raccolti in ricordo di Sebastiano Erba. Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba, morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinistiCaiolo (Sondrio), 23 aprile 2026 – Un dono per mantenere vivo il forte senso di generosità e di altruismo che caratterizzava Sebastiano Erba, scialpinista di 35 anni di Sondrio travolto e ucciso da ... ilgiorno.it Un dono in ricordo di Sebi: la famiglia di Sebastiano Erba sostiene il Soccorso AlpinoA poco più di due mesi dalla tragedia sul Pizzo Meriggio, la memoria di Sebastiano Erba, 35 anni, si trasforma in un gesto concreto di solidarietà verso chi, ogni giorno, rischia la vita per salvare q ... intornotirano.it Si tratta di un 24enne romagnolo che rientrava dal bivacco Fiamme Gialle. Il Soccorso Alpino: "Percorso impegnativo, fate attenzione" x.com Un escursionista di 24 anni, dopo aver trascorso la notte al bivacco Fiamme Gialle, in Primiero, si è trovato in difficoltà durante la discesa. L’appello alla prudenza del Soccorso alpino - facebook.com facebook