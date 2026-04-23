Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinisti

Da ilgiorno.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa di raccolta fondi è stata avviata per sostenere il Soccorso Alpino in memoria di Sebastiano Erba, deceduto sotto una valanga mentre prestava aiuto a due scialpinisti. L'evento si svolge nel comune di Caiolo, in provincia di Sondrio, e mira a raccogliere risorse per finanziare le attività di salvataggio e sicurezza in montagna. La proposta è stata annunciata da diversi rappresentanti locali e appassionati di montagna.

Caiolo (Sondrio), 23 aprile 2026 – Un dono per mantenere vivo il forte senso di generosità e di altruismo che caratterizzava Sebastiano Erba, scialpinista di 35 anni di Sondrio travolto e ucciso da una valanga sul Pizzo Meriggio di Albosaggia  il 7 febbraio scorso nel tentativo di prestare soccorso ad altri due scialpinisti travolti da una precedente valanga, rimasti vittime a loro volta. Nella sede della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso Alpino e Speleologico, a Caiolo, i familiari di Sebastiano hanno incontrato i rappresentanti del Soccorso Alpino, ossia Marco Astori, presidente del Cnsas Lombardo, Valerio Rebai, delegato per la provincia di Sondrio, Luca Biscotti, referente territoriale, Michele Bottani, membro della Direzione Regionale, unitamente ad alcuni volontari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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