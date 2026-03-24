Il Soccorso alpino terrà vivo il ricordo di Sebastiano Erba. La famiglia dello sfortunato trentacinquenne di Sondrio, tragicamente scomparso il 7 febbraio dopo essere stato travolto da una valanga sul Meriggio, mentre cercava di soccorrere altri due scialpinisti precedentemente travolti, ha infatti deciso di supportare l’attività del Soccorso alpino con una donazione che servirà per allestire alcuni progetti. Sebastiano Erba non ha esitato un attimo a mettersi in azione per cercare di salvare i due fratelli Muscetti, Alfio e Igor, dimostrando grandissimo coraggio e un animo nobile. Purtroppo un’altra valanga l’ha travolto e non gli ha dato scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sostegno al Soccorso alpino nel nome di Sebastiano Erba

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