In memoria di Sebastiano Erba una raccolta fondi a favore del Soccorso Alpino

In memoria di Sebastiano Erba, il Soccorso Alpino apre una raccolta fondi. La perdita di Erba, travolto da una valanga sul Pizzo Meriggio, ha colpito tutti. La campagna serve a ricordare la sua passione per la montagna e a ringraziare chi ha tentato di salvarlo.

"Sebi era un uomo che viveva di passioni autentiche: la bellezza tersa delle cime, il calore di un piatto cucinato con maestria e l’amore incondizionato per la sua famiglia. Papà e marito ricco di affetto, figlio e fratello esemplare, ha lasciato un vuoto immenso in chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino - scrivono i suoi familiari proprio per spiegare il senso più profondo della loro iniziativa -. Sebastiano ci ha lasciati facendo ciò che la sua anima gli dettava: vivere le terre alte. Nel suo ultimo giorno di vita, ha cercato di aiutare chi si trovava in difficoltà. Oggi vogliamo trasformare il nostro dolore in un gesto concreto che rifletta la sua dedizione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

