L'amministratore delegato dell'Atalanta ha espresso forte disappunto dopo la sconfitta contro la Lazio, criticando la decisione dell'arbitro riguardo a un gol annullato. Ha affermato che la squadra è stata penalizzata ingiustamente, sottolineando che con gli strumenti attuali questa situazione sarebbe stata gestita diversamente. La dichiarazione si concentra sulla percezione di ingiustizia legata alla gestione della partita e alle decisioni arbitrali.

Luca Percassi non ci sta. L'amministratore delegato dell'Atalanta alza la voce dopo il ko ai rigori contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia: "C'è un evidente errore sul gol annullato a Ederson - ha detto ai microfoni di Mediaset -, ed è un vero peccato perché abbiamo buttato via una qualificazione che avremmo meritato". Il riferimento è all'episodio avvenuto al 62', quando il Var ha richiamato l'arbitro Colombo per il pallone sfilato da Krstovic dalle mani di Motta. Una decisione che ha fatto infuriare la Dea, prima in campo e poi ai davanti alle telecamere. "Abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019 - prosegue Percassi -, non è la prima volta che ci capita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabbia Percassi: "Atalanta penalizzata: ingiustificabile con gli strumenti di oggi"

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